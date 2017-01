Nantes enchaîne avec Conceiçao

0

Nantes 1-0 Caen

But : Sala (65e)

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Décidément, le FC Nantes version Sérgio Conceição est solide.Un seul et unique but lui a suffit contre Caen pour enchaîner sa troisième victoire consécutive en Ligue 1. Son cinquième succès sur ses six dernières parties toutes compétitions confondues. Et sous l'égide de l'entraîneur portugais, c'est Emiliano Sala qui se remet à briller. Après une première mi-temps qui aura vu Rémy Vercoutre briller et Ronny Rodelin encore utiliser sa tête pour faire passer des sueurs froides chez les Canaris, l'attaquant italo-argentin a attendu l'heure de jeu pour faire la différence, fatale aux Caennais. Mais les honneurs sont à remettre à son partenaire Amine Harit , dont la frappe a heurté la barre transversale et permis à Sala de pousser le cuir au fond des filets (sa cinquième réalisation de la saison en championnat).Malgré de nouveaux arrêts de Vercoutre, les visiteurs n'ont jamais réussi à tromper l'arrière-garde de la Maison Jaune. Qui prend domicile à la onzième place du championnat, pendant que son adversaire du jour reste au quinzième rang.Le bonus de la journée en retard n'aura donc profité qu'aux hommes de Conceição. Qui fait clairement son trou dans le football français.