Nantes enchaîne à Strasbourg

Nantes s'impose 2-1 à la Meinau, avec notamment un but dingue de Léo Dubois.

Minasse intergalactique

Froids et réalistes

La première fois, on s’en rappelle toujours. Probablement ce qu’a dû ressentir Nuno Da Costa en fracassant l’équerre de Tatarusanu d’une tête ravageuse, dix minutes après le coup d’envoi. Le Capverdien inscrit le premier but de sa carrière en Ligue 1, accessoirement le premier encaissé par le portier roumain depuis quatre matchs. Dix-neuvième au coup d’envoi, c’est un RC Strasbourg dos au mur qui se présente face à des Canaris à la réussite insolente. Dix points en inscrivant seulement trois petits buts, c’est sûr : impossible n’est pas Nantais.Mais la première fois, c’est aussi celle de Léo Dubois . Le latéral droit inscrit le premier but de sa carrière et pas n’importe lequel : une minasse intergalactique, frappée à trente mètres de la ligne de Bingourou Kamara . Dubois permet aux Canaris de prendre l’avantage, tandis que dix minutes plus tôt, Thomasson recollait au score grâce à une superbe frappe dans la lucarne, rendue possible par la faiblesse de la défense strasbourgeoise, visiblement trop concentrée sur le pressing offensif commandé par Thierry Laurey Au retour des vestiaires, les Alsaciens ont la rage au ventre et à juste titre : un froid réalisme nantais les prive de pleinement savourer leur large domination sur le terrain. Poussé par un kop en ébullition, les Ciel et Blanc maintiennent la pression, mais toutes leurs tentatives sont avortées par le bloc nantais, qui doit cependant déplorer la sortie sur blessure de Nicolas Pallois . L’ancien Bordelais, touché à la cheville, grimace sur le banc de touche et semble prêt à rejoindre Diego Carlos et Koffi Djidji à l’infirmerie.Sur le banc, Valentin Rongier était de retour après sa blessure à l’épaule mais n’aura pas eu besoin de rentrer pour aider son équipe. Froids, réalistes, les Nantais enchaînent une troisième victoire d’affilée, tandis que Strasbourg s’enfonce un peu plus dans la zone rouge. Injuste au vu de la performance du jour. Mais peut-être est-ce Nantes qui est tout simplement au-dessus du lot cette saison ?