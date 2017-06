Nantes d'accord avec Claudio Ranieri !

1.58k

STOP.Cela devrait être le gros coup des prochaines heures. Comme annoncé plus tôt dans la journée , la direction du FC Nantes est bien tombée d'accord avec Claudio Ranieri pour le remplacement de Sergio Conceição, parti au FC Porto Un terrain d'entente entre le technicien italien, champion d' Angleterre l'an passé avec Leicester , et le FC Nantes a été trouvé lundi dans la journée. Seul hic, les textes officiels de la Ligue de football professionnel (LFP) ne permettent pas le recrutement d'un technicien de plus de 65 ans, âge que l'Italien a dépassé depuis un peu plus de sept mois. L'AFP annonce lundi soir qu'une demande de dérogation a été envoyée à la LFP et il ne manque plus que le feu vert pour l'annonce officielle. Ranieri arriverait en compagnie de quatre adjoints.FOU !