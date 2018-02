Nantes cueille un point à Nice

Très vite mené après un but précoce de Dante, Nantes a su réagir rapidement pour attraper le match nul à Nice. Ce qui lui permet de récupérer sa cinquième place et de tenir à distance son adversaire du jour.

Un quart d'heure pour démarrer la voiture jaune

Nantes solide, Nice impuissant

Nice (4-3-3) : Benítez - Burner, Dante, Sarr, Coly - Tameze, Lees-Melou, Seri (Cyprien, 81e) - Saint-Maximin (Sacko, 95e), Balotelli (Srarfi, 77e), Pléa. Entraîneur : Favre.

Nantes (4-2-3-1) : Tătăruşanu - Dubois, Pallois, Djidji, Lima - Girotto, Touré - Thomasson, Rongier, Iloki (Kayembe, 77e) - Sala. Entraîneur : Ranieri.

Par Florian Cadu

C'était un choc pour une cinquième place très convoitée. Un duel au-dessus duquel un point d'interrogation planait. Qui allait l'emporter dans cette partie serrée opposant deux équipes aux philosophies bien variées ? Comment dégager le favori de l'? Les chiffres pouvaient-ils nous donner la clé ? La réponse est oui, d'une certaine manière : sachant que Nice n'affichait que 23% de victoires face à Nantes dans l'élite (ce qui constitue son plus faible ratio parmi tous ses adversaires actuels de Ligue 1), mais que le dernier succès du FCNA contre le club azuréen en championnat datait du 4 novembre 2015 et que les Canaris n'avaient gagné qu'une fois sur les dix derniers voyages chez cet adversaire, que fallait-il conclure ? Qu'il y aurait certainement match nul, pardi. Et c'est ce qui s'est passé, avec un score final obtenu dès la mi-temps (1-1). Nantes a du mal sur les duels aériens. Ce n'est pas une nouveauté. Alors, si Dante doit marquer sa première réalisation de la saison en championnat dès le début de la rencontre, les probabilités sont grandes pour que ce soit sa touffe qui ouvre la marque. Raté : après un contrôle raté de Girotto suite à un centre de Lees-Melou, le défenseur brésilien trompe Tătăruşanu à bout portant du pied gauche. Entame idéale pour les Niçois, donc. L'OGCN est même tout prêt de doubler le score dix minutes plus tard, quand Pléa teste la solidité du poteau de Tătăruşanu avec une frappe des 25 mètres. Reste que les Canaris ne s'alarment pas. Une fois le petit orage passé, Girotto se rattrape en provoquant un penalty concédé par Burner. Une sentence transformée tranquillement par Sala (quatrième péno sur ses onze buts inscrits en Ligue 1). Un tir cadré partout, un certain dynamisme dans chaque camp, 55% de possession en faveur des Aiglons et une égalité pas si illogique que ça : les 22 acteurs se donnent rendez-vous pour le deuxième acte.Après la pause, personne ne lâche le morceau. Nantes joue plutôt haut, la tête de Sala passe à côté, Pléa regrette d'être allé défier Traoré, Balotelli s'amuse avec un coup du foulard, et les occasions se font attendre. Pas grave pour les visiteurs, qui récupèrent leur cinquième place et gardent leur adversaire du jour à distance (quatre unités) si ce 1-1 demeure bloqué. Plus fâcheux pour les locaux, classés neuvièmes et qui ont donc besoin de points dans leur quête d'Europe. Problème : les minutes filent, et aucune véritable action dangereuse ne voit le jour. Si ce n'est une double tentative signée Lees-Melou-Balotelli, parfaitement gérée par Tătăruşanu. Résultat : les discussions avec l'arbitre sont plus nombreuses que les opportunités de buts, et le score ne bouge pas malgré la volonté niçoise (douze corners obtenus et parade décisive de Tătăruşanu à la 90). Et ce, jusqu'au coup de sifflet final. Ce qui ne dérange pas franchement Ranieri. Favre, lui, sait que l'horloge ne tourne pas en sa faveur.