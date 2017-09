Nantes a aussi tenté Nenê

AL

À force de voir des noms circuler sans qu'un transfert ne se concrétise, les Nantais vont finir par croire qu'ils supportent Arsenal Selon l'émissionde SFR Sport, Waldemar Kita a tenté de faire revenir un ancien de Ligue 1 à la Beaujoire. Il aurait proposé, dans le sprint final de jeudi dernier, un contrat d'un an à Nenê, 36 ans, ancien joueur du PSG et de l'AS Monaco . Le Brésilien est aujourd'hui lié au Vasco de Gama , où il lui reste un an de contrat. Son club n'a pas voulu le libérer et l'opération du président canari est donc tombée à l'eau. Après Kévin Monnet-Paquet, Lucas ou encore Rémy Cabella , c'est un nouveau nom qui ne restera finalement qu'un lointain rêve pour l'équipe de Claudio Ranieri et ses supporters.Caramba, encore raté.