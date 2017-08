Nani va signer à la Lazio

NG

Depuis le temps qu'il bourlingue sur les prés européens, on pourrait donner à Nani un âge avancé, mais l'ancien de MU n'a que trente ans et a encore envie d'épater son monde. Après une bonne saison avec Valence où il a inscrit cinq pions en vingt-deux titularisations, l'international potuguais a décidé d'aller mettre des paillettes dans les yeux des supporters de la Lazio, où il est en passe de passer sa visite médicale.Relayée par Sky Sports Italia, l'information a été consolidée par un tweet du club où on distingue l'ancien mancunien avec une écharpe de la Lazio de Rome. Valence devrait empocher quinze millions d'euros dans l'opération. Il remplacera Baldé Keita, parti grossir le stock d'actifs de l'ASM.