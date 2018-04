Nancy se donne de l'air face à Auxerre

10

Nancy (4-4-2) : Jourdren - Abergel, Diagne, Yahia, Badila - Bassi (Koura, 64e), Cetout, Nguessan, Ba - Nordin (Fischer, 85e), Hadji (Dembélé, 64e). Entraîneur : Didier Tholot.



Auxerre (4-3-3) : Boucher - Ndicka, Youssouf, Tacalfred (Konaté, 20e, Fomba, 65e), Arcus - Adéoti, Sakhi, Touré - Philippoteaux, Yattara, Sangaré (Begraoui, 58e). Entraîneur : Pablo Correa.

Retrouvailles manquées.Pour le retour de Pablo Correa Nancy , l’entraîneur uruguayen a essuyé une cinquième défaite depuis sa prise de fonction. Sous un soleil de plomb, les joueurs de Didier Tholot ont vaincu sans briller et retrouvent la place de barragiste.Les Nancéiens se montrent vite entreprenants, mais insuffisamment dangereux pour inquiéter Zacharie Boucher . Les visiteurs, eux, démarrent sans forcer, mais doivent tout de même encaisser la sortie de Mickaël Tacalfred , remplacé pour une douleur musculaire à la vingtième minute de jeu. Une pause fraîcheur plus tard, Arnaud Nordin reprend un centre de Laurent Abergel du bout du pied et envoie le ballon sous la transversale de Boucher.Ouverture du score méritée pour les Lorrains, mais vite douchée par Mohamed Yattara , qui remet les compteurs à zéro à cinq minutes de la pause. Heureusement, Nordin se paye un doublé dans la foulée et laisse entrevoir une deuxième mi-temps complètement folle. Il n’en sera rien. Bien que Nancy ait globalement dominé son sujet, le score ne bouge pas et ce sont les locaux qui réalisent la belle opération du jour, en revenant à un petit point de la dix-septième place et en condamnant définitivement Tours au National la saison prochaine.