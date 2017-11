Nancy et Lens dos à dos

LG

A chacun sa mi-temps.Auteurs d'une première période maîtrisée de bout en bout, les Lorrains sont récompensés de leurs efforts dès la vingtième minute de jeu et le premier but de Malaly Dembelé en Ligue 2. Bien servi par Jérémy Clément , l'avant-centre de vingt ans vient faire joujou avec le portier lensois Jérémy Vachoux , avant de marquer dans le but vide. Lens , de son côté, n'a pas su servir Cristian Lopez sur les quelques maigres ballons récupérés dans les pieds de la formation nancéienne.Beaucoup plus présents en seconde période, les Artésiens ont poussé, maladroitement, tandis que l' ASNL s'endormait. Sur un ballon mal renvoyé par l'arrière-garde des Chardons, Karim Hafez envoie un caramel dans la lunette de Sergey Chernik , et remet les deux équipes à égalité à cinq minutes du terme. Pas immérité pour des Lensois qui auraient pu espérer un pénalty sur une main lorraine en pleine surface, deux minutes avant.Un résultat qui ne satisfait personne, puisque Nancéiens et Lensois attendent une victoire depuis respectivement six et quatre matchs, désormais. L' ASNL reste seizième, tandis que le Racing est scotché à sa maudite place de barragiste.