Nancy en demi-finale !

Invaincus depuis l'arrivée de Sergio Conceiçao à la tête de l'équipe, les Canaris ont subi leur première défaite, ce mardi, face à Nancy Alors qu'ils recevaient Nancy en quart de finale de la Coupe de la Ligue, les Nantais n'ont pas su trouver la clef pour continuer leur bonne série depuis l'arrivée du nouveau coach portugais. Bousculés par des visiteurs plus entreprenants, les locaux ont concédé deux buts en première période par Dalé (31e) et Cuffaut (45e) sans parvenir à renverser la vapeur en seconde période.Ce sont donc les Nancéiens qui s'envolent pour les demi-finales de la compétition et qui commencent à rêver d'une possible finale au Stade de France