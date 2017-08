Nainggolan, Strootman et Cafu s'essayent au drone challenge

Vidéo

AH

L'AS Roma est bien inspirée depuis le début de l'été.Après avoir redoublé d' ingéniosité pour les vidéos de présentation de ses joueurs , ou envoyant un maillot de Totti dans l'espace , le club de la Louve a inventé un nouveau challenge à la con : celui du drone. Le principe est aussi simple qu'ahurissant : faire voler un drone dans les buts et tenter de le dégommer avec un ballon. Encore faut-il avoir un drone, et surtout l'argent pour en racheter un autre derrière.Un jeu de riche, donc, vu le prix des engins volants, qu'ont testé Radja Nainggolan, Kevin Strootman et la légende Cafu au centre d'entrainement de l'AS Roma. Résultat : on a cru pendant un moment que le drone s'en sortirait indemne, avant que Cafu ne remette les deux bambins à leur place. Le boss, c'est lui. Bon, vu la gueule du drone après l'impact, on comprend qu'il n'y ait pas eu de seconde manche.S'entrainer avec des drones : quand Galaktik football devient réalité.