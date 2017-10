1

Lors de la défaite de son équipe face au Borussia Möchengladbach samedi en Bundesliga (1-3), l'entraîneur de Hoffenheim Julian Nagelsmann , s'est fait remarquer pour avoir balancé une bouteille d'eau dans le public de la Wirsol Rhein-Neckar-Arena. Un geste d'énervement qualifié de «» par le technicien de 30 ans, qui s'est excusé publiquement aujourd'hui. «» , a-t-il déclaré dans les colonnes deLe public avait vivement réagi à la suite de ce geste du jeune coach allemand et lui avait même renvoyé la bouteille. «, a expliqué Nagelsmann, avant de préciser que» .On trinque et on oublie tout ?