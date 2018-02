Nacho, le jour de gloire est arrivé

Suspendu, Dani Carvajal ne pourra pas tenir son couloir droit face au Paris Saint-Germain. Une mauvaise nouvelle pour lui, mais pas forcément pour Zinédine Zidane. Car le Français peut toujours compter sur son remplaçant de luxe et homme à tout faire, Nacho Fernández. Une belle récompense pour le seul joueur du Real Madrid à être au niveau depuis le début de saison.

La droite forte

Défenseur le plus utilisé par Zidane cette saison

Kelvin Amian a beau ne peser que 19 ans et 24 matchs de Ligue 1, le latéral droit du Téfécé semble sûr de lui à la veille de son affrontement avec Neymar le 19 août dernier face à la presse : «» Et visiblement, le Brésilien n'est pas effrayé non plus, puisqu'il terminera la rencontre avec deux buts, deux passes décisives et une victoire 6-2 pour sa première au Parc des Princes avec le maillot du PSG. Depuis, plus aucun latéral droit n’a voulu jouer les durs avant d’affronter le Ney. Mais ça, c’était compter sans Nacho Fernández et ses larges épaules. Le défenseur du Real Madrid préfère toutefois laisser la parole à son papa : «Et pourtant, Nacho Fernández aurait de quoi flipper avant de croiser les crampons de Neymar pour la première fois dans une rencontre officielle. Qui plus est à un poste de latéral droit qui n’est pas forcément habituel pour cet arrière central de métier. Mais si l’international espagnol de 28 ans semble aussi confiant, c’est tout simplement parce que le Real Madrid ne perd jamais lorsqu'il est titularisé sur le côté droit de la défense des. Utilisé 21 fois à ce poste, Nacho compile un bilan de 18 victoires, un nul et deux défaites. Deux défaites qui ont été subies quand l'Espagnol est entré en jeu en fin de rencontre alors que le score était déjà en défaveur des Madrilènes.Mieux : Nacho est habitué à vagabonder d’un poste à l’autre de la défense, comme le prouvent les matchs de poules de Ligue des champions qu’il a disputés tantôt comme latéral droit, tantôt comme défenseur central (droit ou gauche), et même dans la peau de latéral gauche lors de la victoire du Real à Dortmund (1-3). C’est d’ailleurs à ce poste inhabituel de piston gauche que Nacho était entré en jeu face au Paris Saint-Germain le 3 novembre 2015 à la suite de la blessure de Marcelo. Au micro de Canal +, Grégoire Margotton pensait alors, à juste titre, que ce changement pourrait faire les affaires du PSG et d'Ángel Di María. Il n’en a rien été, Nacho Fernández bloquant son couloir à la perfection et profitant même d’une sortie hasardeuse de Kevin Trapp pour inscrire le seul but de la rencontre (1-0).Finalement, depuis ce but face au Paris Saint-Germain, rien n'a fondamentalement changé pour Nacho Fernández au Real Madrid, où il sert toujours de couteau suisse en défense et ne montre son museau qu’en cas de défaillance technique de l’un des quatre fantastiques. Heureusement pour lui, Nacho enchaîne tout de même les rencontres cette saison grâce aux blessures des uns et aux suspensions des autres. Au point d’être actuellement le défenseur le plus utilisé par Zinédine Zidane toutes compétitions confondues. Et si le double Z fait autant confiance à son homme à tout faire, c’est surtout parce qu’en plus de pouvoir dépanner à tous les postes, Nacho ne commet jamais d’erreurs – ou très rarement. À tel point que durant cette première partie de saison morose réalisée par les, l’international espagnol apparaît même, aux yeux des supporters, comme la seule bonne note dans une partition générale qui sonne bien faux. Qu'on se le dise : Neymar n’aura donc pas face à lui le remplaçant de Dani Carvajal ce mercredi soir, mais bien le meilleur joueur du Real Madrid de 2017-2018.