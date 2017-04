Nabil Maaloul nouveau sélectionneur de la Tunisie

0

La Fédération Tunisienne de Football a annoncé ce jeudi la nomination de Nabil Maaloul au poste de sélectionneur, le Tunisien remplace le Franco-Polonais Henryk Kasperczak à la tête des Aigles de Carthage.Après s'être fait sortir en quart de finale de la dernière CAN, la sélection tunisienne ambitionne de se qualifier pour la Coupe du Monde 2018. Elle est pour le moment à la lutte avec la République Démocratique du Congo dans son groupe (6 points chacun, un seul qualifié).Maaloul, actuellement à la tête du Koweït, a déjà été sélectionneur de la Tunisie de février à septembre 2013, mais également adjoint de Roger Lemerre lors de la CAN victorieuse en 2004.A cette époque, la star de l'équipe c'était Santos, Brésilien naturalisé et joueur de Sochaux