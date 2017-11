Nabil Fekir, un maillot trop grand pour lui ?

Il s'agit, paraît-il, d'un des derbys de feu de notre Ligue 1. Il devait sentir la poudre et le fumi. Bref, un match qui laisse une traînée de soufre derrière lui. Nous l'avons eu. Avec la confirmation de la grandeur retrouvée de Nabil Fekir qui, en plus d'être un joueur talentueux, n'a pu résister au plaisir de signifier au peuple vert l’avènement de son règne. Les supporters, qui n'attendaient que cela après une telle raclée, ont officié et envahi le terrain. Partout ailleurs en Europe, on se réjouirait de voir ainsi réciter la grande liturgie de la religion du ballon rond. Mais nous sommes, à jamais et pour le pire, le pays de Coubertin et de la LFP.

21