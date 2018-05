Nabil Fekir : « Je ne me pose pas de questions, je n'anticipe rien du tout »

Le milieu de terrain de l'OL est à Clairefontaine. Il revient sur son avenir personnel et sur la préparation des Bleus pour le Mondial.

C'est avec beaucoup de joie et de fierté que je suis là.On le gère très bien, personne ne fait le ramadan. Chacun est libre de ses choix, maintenant on est en équipe de France, on profite.C'est bien ! Ça montre qu'elles sont encore présentes sur la scène européenne, elles méritent vraiment ce titre-là.Je ne sais pas encore, c'est le deuxième jour seulement. On a fait un peu de course, un peu de jeu, mais pour l'instant, on n'a pas plus d'éléments sur la suite.On profite de chaque moment. Après, tout le monde sait que le plus important sera le premier match de Coupe du monde, même s'il y a des matchs de préparation avant.Je me prépare, je ne me pose pas de questions, je n'anticipe rien du tout. Je suis au service du groupe et j'espère lui apporter le plus possible.Non. On a deux coéquipiers qui vont jouer demain, Raphaël Varane et Karim Benzema . Que le meilleur gagne. Mais si le Real gagne, on sera heureux pour eux.Elle est bien. Il y a de tout, c'est ce qui fait sa beauté. Il y a beaucoup de joueurs de qualité, un groupe qui vit très bien, tout le monde est à l'aise et ça annonce que des bonnes choses pour la suite.Non, je n'ai pas eu l'occasion de parler de ça avec le coach. Il me connaît bien, il sait à quel poste je me sens à l'aise. Mais il sait aussi qu'il peut compter sur moi à tous les postes.Je suis à Clairefontaine, il y a des matchs de préparation qui arrivent, je n'ai pas la tête à ça.Oui, un petit peu. Il m'a demandé combien de temps j'avais mis pour revenir. Peut-être qu'on n'a pas fait la même rééducation, mais j'espère que ses soucis physiques sont derrière lui.La victoire de l'équipe de France en 1998, c'est le meilleur souvenir pour pas mal de Français. Sinon, la panenka de Zinédine Zidane en finale contre l'Italie.Je ne sais pas du tout, je laisse faire les choses. Rien n'est fait, il y aura des discussions.Je ne pense pas qu'il y aura un impact sur l'équipe. Rabiot est un grand garçon, il fait des choix, il prend des décisions. Il faut qu'il assume, je comprends entièrement sa déception.