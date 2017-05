Nabil Dirar est déchaîné

Et dire qu'il y a 4 ans, ils étaient champions de Ligue 2...Valere Germain, Nabil Dirar, Subašić et Andrea Raggi étaient là... 👏👏👏 pic.twitter.com/diHzqxgQyX — Instant Foot (@lnstantFoot) 17 mai 2017

Il fallait au moins un titre de champion de France pour que Louis-II bascule dans la folie.Et Nabil Dirar est clairement l'un des plus chauds pour festoyer comme jamais, et a enchaîné un superbe combo tour de stade avec le drapeau marocain tendu bien haut/voyage en tribunes torse nu avec les ultras.Étape 1 :Étape 2 :On devrait très prochainement l'apercevoir en train de rejoindre Cannes pour terminer la soirée dans une chambre du Martinez à descendre des bouteilles de champagne avec le jury du Festival.