N'Zonzi reluqué par la Juve

0

MR

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

L'air de Séville donne des couleurs.La Juventus a visiblement mis une petite croix à côté du nom de Steven N'Zonzi après la double confrontation contre Séville en Ligue des champions. Le milieu français, auteur d'un début de saison impressionnant, intéresse beaucoup le club piémontais, selon, et aurait contacté l'entourage du joueur pour formuler une offre. Sa clause de départ serait actuellement fixée à 50 millions d'euros, une somme que le champion d' Italie serait disposé à mettre sur la table, d'autant plus que Mario Lemina ne devrait pas être retenu du côté de Turin.En décembre dernier, l'ancien Amiénois avait refusé de prolonger son contrat en Andalousie et de doubler ses émoluments (soit environ 2,5 millions d’euros net annuels). À vingt-huit ans, il sait qu'il a sa chance pour intégrer un. Alors que Leicester avait songé à lui pour pallier le départ de N'Golo Kanté cet été, Manchester City serait désormais sur le coup pour attirer l'ex-international espoir.Et Deschamps peut commencer à lui faire une place dans son milieu.