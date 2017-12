N’y a-t-il de la place que pour un seul Olympique ?

Leitmotiv préféré des Lyonnais et Marseillais, l’expression « Il n’y a qu’un seul Olympique » revient sur le devant de la scène lors de chaque Olympico. Ne serait-ce pas le moment d’arrêter ?

563

Le FC Lyon de Jean-Michel Aulas

Pas la même saveur qu’un OL-ASSE ou OM-PSG

Par Maxime Feuillet

Propos de Barth Ruzza et Bengous recueillis par MF

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Comme un ping-pong sans fin. Dès qu’ils en ont l’occasion, supporters, joueurs et dirigeants de l’OL et de l’OM se renvoient la pique. «» affirme ainsi Alexandre Lacazette en janvier dernier, au sortir d’une victoire lyonnaise au Groupama Stadium (3-1). «» , rétorque Jacques-Henri Eyraud quelques jours plus tard sur les ondes de RMC. Lors du dernier mercato hivernal, lorsque Morgan Sanson s’engage avec les Phocéens, l’OL poste alors une photo d’ Alex Morgan sur Twitter avec la légende «» Réponse immédiate de l’OM : «» Le coup fait mouche, ledes Gones est renvoyé dans les cordes. Mais pourquoi ces deux frères ennemis s’écharpent-ils tant autour de cette question ? Pourquoi devrait-il forcément n’y avoir qu’un seul Olympique aujourd’hui, dans le championnat, sans cohabitation possible ?Du côté marseillais, on avance qu’on a déposé le nom en premier, en 1899, année de la création de l’OM. Le terme « Olympique » est choisi trois ans après les premiers Jeux olympiques de l’ère moderne d’Athènes en 1896. Il englobe les différentes disciplines sportives alors pratiquées au club (football, escrime, boxe) et renvoie par ailleurs à l’Olympe, permettant de faire le rattachement avec les racines grecques de la ville de Marseille , selon les explications de Laurent Oreggia, auteur de(Hugo Sport, 2009). L’Olympique lyonnais est fondé cinquante et un ans plus tard, en 1950, à la suite d’une scission entre les sections football et rugby du LOU ( Lyon Olympique Universitaire). Quand l’OL voit le jour, l’OM peut se vanter d’être déjà double champion de France (1937, 1948) et déjà sextuple vainqueur de la Coupe de France., affirme l’humoriste marseillais Bengous, qui cumule les centaines de milliers de vues sur ses vidéos des débriefs des matchs des Phocéens.» Si bien qu’aux abords du stade Vélodrome, il n’est pas rare de croiser des supporters arborant des T-shirts sur lesquels il est inscrit «» sur fond de coupe aux grandes oreilles. Des supporters qui s’amusent aussi parfois à parler du FC Lyon quand ils évoquent le club de Jean-Michel Aulas , pour éviter d’utiliser le terme «» , jugé illégitime à leurs yeux.Pourquoi cette guéguerre prend-elle autant de place entre les deux clubs. Lensois et Strasbourgeois ne se tirent pas dans les pattes pour déterminer lequel des deux se trouve être le « seul Racing » . «, soutient Barth Ruzza, chroniqueur pour W9 et ex-présentateur phare d’OLTV.» Si la rivalité entre les deux Olympiques s’est accentuée ces dernières années, amplifiée par le conflit entre les présidents Jean-Michel Aulas et Vincent Labrune, Gones et Phocéens tempèrent cet emballement autour de l’. «, témoigne Barth Ruzza.Même constat dans le camp d’en face. Bengous : «» Sauf que l’ultra-domination des Parisiens sur le championnat de France ces dernières années pourrait faire naître une belle rivalité sportive entre les deux Olympiques. «, analyse l’ancien d’OLTV.» Les batailles stériles pour déterminer qui de l’OL ou de l’OM est le «» perdureront donc, à moins que le Nîmes Olympique , actuel deuxième de Ligue 2, ne vienne ajouter son grain de sel au débat la saison prochaine.