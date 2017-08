N'Koulou prêté au Torino

AS

N'Koulou-Mammana, la charnière censée incarner le futur de l'OL, n'aura vécu qu'un an... sur le banc.Arrivé libre de tout contrat l'été dernier à l'OL, Nicolas N'Koulou fait d'ores et déjà ses valises et part en prêt pour une saison au Torino . Le club italien a annoncé la nouvelle ce samedi sur son site sans préciser si le prêt était assorti d'une option d'achat.Alors que le Camerounais semblait être la « bonne pioche » du mercato lyonnais il y a un an, le joueur de 27 ans n'a malheureusement pas confirmé les espoirs placés en lui sur le terrain, ne disputant que douze rencontres sur toute la saison. Le défenseur central, convoité par les plus grands clubs européens il y a quelques années, n'est en effet plus que l'ombre de lui-même depuis deux ans.Le fantôme N'Koulou s'envole pour Turin.