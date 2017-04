N'Golo Kanté nommé pour le titre de meilleur joueur en Angleterre

1k

Kirikou nouveau King d' Angleterre Les nommés pour le meilleur joueur de la saison en Premier League ont été dévoilés ce matin. Sans surprise le milieu français de Chelsea fait partie de la liste et pourrait succéder à son ancien coéquipier, Ryad Mahrez. Parmi les prétendants, on retrouve Eden Hazard , partenaire du Français aux, Romeo Lukaku, meilleur buteur du Championnat avec 23 buts pour Everton Alexis Sánchez, 18 buts et 9 passes décisives avec Arsenal Harry Kane , 19 buts en seulement 23 matchs avec Tottenham et Zlatan parce que c'est Zlatan.Auteur d'une saison exceptionnelle, le milieu défensif est un élément indispensable du 3-4-3 d' Antonio Conte et fait figure de favori pour ce trophée. L'ancien Caennais est bien parti pour être de nouveau champion cette année, après le titre surprise de Leicester la saison passée. S'il y parvient, il réalisera la même performance qu'un autre Français, Éric Cantona, champion deux fois de suite avec deux équipes différentes, Leeds en 1992 et Manchester United en 1993. La légende desavait été élu meilleur joueur la saison suivante en 1994.