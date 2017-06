Mystique River

Boca Juniors champion et une sombre affaire de dopage dans les pattes à quelques jours d'un crucial huitième de finale de Libertadores, autant dire que ce n'est pas la grosse éclate du côté de River Plate.

Flashback et conséquences

Tacles glissés

Coïncidence ?

Par Ugo Bocchi

Selon un sondage Ipsos - TNS Sofres, le lundi est bel et bien le pire jour de la semaine. C'est une réalité pour n'importe quelle personne sur terre, que l'on se trouve à Chalon-sur-Saône ou bien à Asunción. L'expression faciale de Lucas Martínez Quarta et Camilo Mayada , en débarquant ce 26 juin au siège paraguayen de la CONMEBOL, le confirme : le lundi, c'est nul à chier. Et encore plus quand on doit se faire punir par le surveillant du football sud-américain pour une histoire de dopage et de contrôle positif à l’hydrochlorothiazide, mot compte triple et diurétique prohibé.La défense de Rodolfo D'Onofrio, président, lundi, témoigne également de la profonde mélancolie que peut engendrer un début de semaine. Quatre phrases, fades, qu'il répète depuis les révélations et qui «» encore un peu plus l'ambiance : «» Bref, c'est la grosse déprime à Nuñez en ce début d'hiver sud-américain.Le 10 mai dernier, quatrième journée de Libertadores contre Emelec : Quarta est tiré au sort pour un contrôle surprise après la rencontre. Idem pour Mayada contre Medellín quelques semaines plus tard. Entre-temps, d'autres joueursont également été testés. Résultat des courses : River reçoit la semaine dernière des courriers mettant en cause certains de ses joueurs. Des rumeurs circulent et les noms de Driussi, Maidana, Ponzio ou encore d'Alario sont cités dans la presse. Sauf que quelques heures plus tard, un communiqué officiel du club est dégainé et ne confirme que les cas de Quarta et Mayada, pour le moment suspendus.Une situation un peu floue, mais les photos du début de semaine en attestent : seuls ces deux joueurs sont mis en cause et c'est donc moins grave que prévu. Car l'équipe de Marcelo Gallardo risquait bien plus que la suspension de ces deux joueurs. À partir de trois joueurs dopés, ça s'appelle un système généralisé. Et dans ce cas-là, River aurait pu se prendre une exclusion pure et simple de la Libertadores. Mais finalement, rien du tout. Les sanctions ne seront donc qu'individuelles et non collectives, c'est donc un moindre mal. River a même poussé le bouchon un peu plus loin et demandé à ce qu'ils ne soient pas suspendus parce qu'ils estiment avoir été dupés, mais en toute logique, ils devraient prendre six mois chacun, minimum.Certaines voix s'élèvent déjà pour crier au scandale et au laxisme dont fait preuve l'organisme sud-américain. José Luis Chilavert s'est prononcé, crampons et triple menton en avant, comme à son habitude. Et ce, même s'il n'a pas grand-chose à voir avec l'histoire, si ce n'est d'être paraguayen : «Autre citation dans, cette fois-ci beaucoup plus légitime, de Daniel Garnero, l'entraîneur du Club Guaraní, futur adversaire de River. Lui et son club souhaitent dans un premier temps que la liste complète des joueurs impliqués soit rendue publique. Mais, plus important, il pointe à demi-mot une autre décision de la confédération : «» Là, il fait référence à un communiqué de la CONMEBOL datant de jeudi dernier, qui permet désormais, à partir des huitièmes de finale et à toutes les équipes qualifiées, d'enregistrer six nouveaux joueurs en Libertadores (au lieu de trois jusque-là, ndlr) alors justement que lesvont avoir besoin de deux nouveaux joueurs et qu'ils ont reçu, la veille, le fameux courrier les informant d'un cas de contrôle positif dans leur rang.En soi, ça ne change pas grand-chose : River aurait pu trouver des renforts avant cette nouvelle annonce, puisque le règlement autorisait l'arrivée de trois nouveaux joueurs à ce stade de la compétition. Non, ce qui dérange le club paraguayen, c'est le manque de finesse de la CONMEBOL et le «» des événements et du calendrier. Diego Benítez, directeur sportif du club Guaraní, en toute humilité : «» Et les coïncidences alors, ça n'existe pas ?