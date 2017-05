Muntari quitte le terrain suite à des cris racistes

0

AS

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Sulley Muntari est fatigué et on le comprend.Lors du match opposant Cagliari à Pescara (1-0) hier en Serie A, le joueur de Pescara a été victime de cris racistes de la part des supporters de Cagliari. Le Ghanéen s'est alors approché d'eux en leur criant : «» .L'ancien Milanais a reçu un carton jaune de la part de l'arbitre et décidé de son plein gré de quitter le terrain. L'ancien de l'Inter est revenu sur cet incident à la fin du match : «. » Zdenek Zeman , l'entraineur de Pescara, a défendu son joueur même s'il pense qu'il aurait dû rester sur le terrain : «On a connu l'ancien entraineur de la Roma plus offensif.