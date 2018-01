Munich trop fort pour le Werder

65

Les miracles, ça n'arrive que dans les contes.Et même si Brême est connu pour les musiciens des frères Grimm, c'est un ogre bavarois qui s'est chargé d'écrire la fin de l'histoire. Pourtant, les Nordistes y ont cru après l'ouverture du score de Jérôme Gondorf contre le cours du jeu. Et l'espoir aurait pu durer au moins une mi-temps si Thomas Müller n'avait pas égalisé d'une spectaculaire demi-volée les deux pieds décollés à quelques minutes de la pause.Du côté de Florian Kohfeldt , on aurait alors bien aimé se rabattre sur un petit nul. Mais la tête de Robert Lewandowski en a décidé autrement. La déviation de Niklas Süle dans le but de Sven Ulreich redonne espoir au Werder ? Lewandowski a un statut de meilleur buteur du championnat à défendre et se paye un doublé avant de céder sa place à son remplaçant attitré, Sandro Wagner , toujours à la recherche de son premier but.C'est finalement Müller qui clôt le récital bavarois. Encore une histoire qui finit bien pour le