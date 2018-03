Munich se promène

Bayern Munich (4-2-3-1) : Ulreich – Kimmich, Boateng, Hummels, Alaba – Martínez, Vidal – Robben, Müller, Ribéry – Lewandowski. Entraîneur : Heynckes.



Hambourg (3-4-3) : Mathenia – Papadopoulos, Jung, Van Drongelen – Diekmeier, Walace, Sakai, Santos – Hunt, Schipplock, Kostić. Entraîneur : Hollerbach.

Cette saison, le Bayern Munich est bon partout. Sauf au niveau du suspense.À domicile, les Bavarois menaient déjà 3-0 après vingt minutes face à l'impuissant Hambourg. Ribéry, titulaire d'entrée, a ouvert le bal grâce à son agilité, avant de voir le centre de Kimmich trouver la tête gagnante de Lewandowski quelques secondes plus tard. Le Polonais s'est ensuite offert un doublé, cette fois sur un service d'Alaba. Le score en est resté là... jusqu'à la pause.Car dans le second acte, le leader de Bundesliga a repris sa marche en avant avec Tolisso remplaçant Vidal. Une feinte du Français a rapidement permis à Robben d'inscrire le quatrième pion, et Ribéry a attendu la 80minute pour marquer le cinquième d'un superbe exploit personnel qui a ridiculisé la défense adverse. Lewandowski, lui, a raté un penalty (provoqué par Alcántara) et en a réussi un autre (obtenu par Kimmich).Hambourg reste donc 17, et pourrait même devenir lanterne rouge suivant le résultat de Cologne . Mais il savait que ce samedi n'était pas le moment le plus opportun pour prendre des points...