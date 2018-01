Munich s'impose à domicile, pas Dortmund

53

Bayern Munich (4-3-3) : Ulreich - Süle, Boateng, Alaba, Kimmich - Rudy, Vidal, Tolisso - Coman, Lewandowski, Robben. Entraîneur : Heynckes.



Hoffenheim (3-5-2) : Baumann - Vogt, Hübner, Bičakčić - Rupp, Geiger, Zuber, Kadeřábek - Grillitsch, Gnabry, Uth. Entraîneur : Nagelsmann.

Borussia Dortmund (4-3-3) :Bürki - Toprak, Toljan, Piszczek, Papastathopoulos - Şahin, Castro, Kagawa - Sancho, Pulisic, Aubameyang. Entraîneur : Stöger.



Fribourg (3-4-3) : Gikiewicz - Söyüncü, Gulde, Kempf - Koch, Kübler, Günter, Abrashi - Höler, Petersen, Haberer. Entraîneur : Streich.

Parce qu'il sait qu'il est meilleur, et pour rééquilibrer les choses, le Bayern Munich a décidé de commencer avec deux buts de retard.Mais ça n'a pas suffi pour le faire tomber. Largement devant au bout d'un quart d'heure grâce à Huth, à l’affût d'un penalty de Gnabry repoussé, et au même Gnabry, Hoffenheim a pris la foudre par la suite. Lewandowski, déviant une frappe de Kimmich, et Boateng, de la tête, ont d'abord remis les deux équipes à égalité avant même la mi-temps. Guidés par de très bons Robben, Coman et Vidal, les Bavarois ont ensuite continué à cogner leur adversaire. D'un tir enroulé du droit, le Français a permis à sa bande de prendre l'avantage, puis le crâne du Chilien a trouvé le chemin des filets (selon la). Wagner a achevé le spectacle du samedi après-midi pour son premier but avec sa nouvelleTout va bien pour le leader. Largement supérieur.Le retour d'Aubameyang ? Pas de quoi pavoiser.Car malgré la titularisation du Gabonais, le Borussia Dortmund (cinquième) a failli s'incliner devant son public face à Fribourg . Heureusement pour le Mur jaune, Toljan a évité la défaite dans les dernières minutes de la partie. Pourtant, tout avait bien commencé pour les locaux, qui ont ouvert le score après un geste acrobatique de Kagawa. Mais malgré 30% de possession de balle et trois frappes cadrées en 90 minutes, les visiteurs sont passés devant. La faute à Petersen, qui s'est offert un doublé. Son deuxième but, une merveille de lob des quarante mètres, est un délice.Sauf qu'il ne donne pas trois points...