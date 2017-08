Munich balaie le Bayer

Bayern Munich 3-1 Bayer Leverkusen

Première journée de BuLI, et déjà les Munichois ne font pas de prisonniers.Pour l'ouverture de la saison, le Bayern s'est sèchement débarrassé de Leverkusen en menant 3-0 dès la 52ème minute de jeu. Ensuite, les hommes d'Ancelotti n'avaient plus qu'à laisser couler, en se permettant même d'encaisser un but histoire que l'addition ne soit pas trop salée. Le moment cocorico a été assuré par Corentin, buteur après un corner mal repoussé par la défense du Bayer . À part ça, Ribéry a été remplacé par Coman a un quart d'heure de la fin et Robert Lewandowski a ouvert son compteur sue pénalty.Bref, une soirée comme les autres pour le Bayern . Prochaine étape le 26 aout prochain, sur la pelouse du Werder Brême