Munich 1860 ne jouera plus à l'Allianz Arena

Relégué sportivement en troisième division allemande après treize ans de lutte en 2Bundesliga, le TSV Munich 1860 touche le fond. Contraint à une double relégation en quatrième division, l'autre club historique de la ville a perdu son statut professionnel à cause d'une mauvaise gestion économique. Onze millions d'euros devaient être injectés dans le club pour le maintenir à ce niveau, mais le milliardaire propriétaire du TSV a refusé de fournir la somme à la suite de conflits internes. Intelligent.Cette dégringolade historique a contraint le club à résilier son contrat avec le Bayern Munich, qui lui louait l'Allianz Arena à l'année. Retrogradé en divison régionale, Munich 1860 n'évoluera donc plus dans le stade de 75 000 places dont il était co-propriétaire jusqu'en 2006. Une décision prise en accord avec le Bayern, qui précise toutefois que le TSV ferait son retour dans l'enceinte plus tard.Les accords de Munich, on sait ce que ça vaut...