Munich 1860 boycotte la presse

Après avoir boycotté les médias à la fin de l'année 2016, puis interdit la vente d'un fanzine jugé trop critique envers la direction, les dirigeants de Munich 1860 frappent à nouveau.Dans un communiqué publié ce mardi, l'actuel 13de D2 allemande a annoncé qu'il cesserait tout contact avec trois journaux locaux :et le. Ils ne recevront plus d'accréditation pour les rencontres à domicile «» .Anthony Power, le manager des, a décrété que « [leurs]» . Une décision contestée par le, qui s'est plaint auprès de la direction et de la Ligue. Le président de l'association allemande des journalistes sportifs déplore quant à lui une décision «» , avant d'étayer : «La question qui subsiste est la suivante : qui s'intéressera désormais à l'actualité du deuxième club de Munich, dont la situation s'enfonce un peu plus chaque jour ?