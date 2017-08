Müller se blesse pour sept mois en célébrant son but

3

Nicolai Müller of Hamburg is out for 7 months after injuring himself whilst celebrating scoring the winner 😳pic.twitter.com/0dgwoc5TAR — Ladbrokes (@Ladbrokes) 20 août 2017

La Bundesliga a à peine démarré qu'elle a offert la blessure la plus stupide de l'année.Tout avait idéalement commencé pour Hambourg samedi face à Augsbourg, lorsque Nicolai Müller ouvrait le score dès la huitième minute de jeu. Après plusieurs saisons de souffrance, les supporters du HSV voyaient ce début de match comme le signe d'une saison plus tranquille que les précédentes. Sauf que non, la poisse n'a pas quitté Hambourg.Quelques secondes après son but, l'international allemand, tout content, l'a célébré de façon originale en faisant la toupie. Pourquoi pas. Mais se blesser en le faisant, c'est non. En trébuchant sur le poteau de corner, Müller s'est rompu les ligaments croisés du genou droit. Autrement dit, le milieu de 30 ans sera absent sept mois, soit quasiment toute la saison.