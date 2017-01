MU perd mais se qualifie en finale de League Cup

17

Hull 2-1 Manchester United

Lesont souffert, mais ils retrouveront bien Southampton à Wembley.Il fallait remonter jusqu'en novembre 1974 pour retrouver la trace d'une victoire d' Hull City face à Manchester United à domicile. Les hommes de Marco Silva ont brisé la série ce jeudi soir en demi finale retour de la Coupe de la Ligue, mais ça n'a pas suffi pour faire plier des Mancuniens vainqueurs 2-0 à l'aller à Old Trafford. Tom Huddlestone ouvre le score sur penalty après une faute de Marcos Rojo sur Harry Maguire . À la mi-temps, les Tigers ont fait la moitié de leur retard. Mais après plusieurs situations litigieuses dans la surface de Hull, sur une percée de Marcus Rashford Paul Pogba libère MU en s'arrachant pour placer son pointu.Lesn'abdiquent pas, tirent sur la barre, et c'est finalement Oumar Niasse qui inscrit le but du 2-1 en toute fin de match. Avec un troisième but de Hull, le règlement de la compétition (qui ne compte pas le but à l'extérieur « double » dans les 90 minutes) aurait voulu que la partie se prolonge en prolongation. Mais Manchester United a tenu et composte son billet pour la finale qui se déroulera le dimanche 26 février prochain.