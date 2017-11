MU : Ibrahimovic, Pogba et Rojo « prêts à jouer »

Les Revenants.Absents de longue date, Zlatan Ibrahimovic , Marcus Rojo et Paul Pogba reviennent sur la piste et pourraient même faire leur retour dès samedi, à Newcastle José Mourinho a confirmé les rumeurs qui couraient depuis le milieu de la semaine, en annonçant sur MUTV que «» Ibrahimovic, blessé au genou depuis avril dernier, devrait donc faire son grandmalgré les inquiétudes de son médecin personnel, Freddie Fu, qui redoute un retour trop précoce de son grand poulain.Précoce, mais tout de même un long mois et demi après le dernier pion en championnat de son successeur, Romelu Lukaku