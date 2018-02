MU et Lukaku éliminent Huddersfield

26

Huddersfield (4-2-3-1) : Lössl - Kongolo, Zanka, Schindler, Hadergjonaj - Billing, Williams - Ince, Van La Parra, Quaner - Mounié. Entraîneur : Wagner.



Manchester United (4-3-3) : Romero - Young, Lindelöf, Smalling, Shaw - Matić, Carrick, McTominay - Mata, Lukaku, Sánchez. Entraîneur : Mourinho.

78minute. Huddersfield a frappé 17 fois au but pour cinq tirs cadrés, contre cinq et deux pour Manchester United Le score ? 2-0. Pour lesde José Mourinho , bien sûr. Réalistes et sans Pogba (malade), les protégés du Portugais se sont qualifiés finalement sans encombre pour le prochain tour de la FA Cup. Le grand artisan de cette victoire s'appelle Lukaku, auteur d'un doublé et qui n'a pas traîné pour se montrer dans l'enceinte despuisqu'il a ouvert le score dès la troisième minute.La suite, c'est une domination assez large des locaux, mise à mal juste avant la pause par deux buts mancuniens refusés coup sur coup. Au retour des vestiaires, Lukaku a vite tué le suspense en s'offrant une seconde réalisation après un relais avec Sánchez. Huddersfield a eu beau tenter de revenir à la marque, la réussite était pour les visiteurs aujourd'hui.Le Mou qu'on aime.