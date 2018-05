M. et Mme Metz, 570 km à pied jusqu'à Saint-Symphorien

1

Aujourdhui nous sommes arrivés à la Place de @FCMetz à Luxembourg. Encore 92 km... pic.twitter.com/vBF9Gavyhs — Karin de Graaff (@karindegraaffff) 13 mai 2018

MR

Au FC Metz le chemin de croix, à Madame et Monsieur Metz le pèlerinage.Maarten Metz et sa compagne Karine, un couple de Néerlandais, ont entrepris depuis fin avril un voyage à pied et en ligne droite jusqu'à Metz, depuis leur village de Lierderholthuis, à exactement 570 kilomètres plus au nord (et à la même longitude) pour soutenir les Grenats. Leur passion remonte à l'année 2007, lorsque leur monospace passe aux abords du stade Saint-Symphorien, situé en bordure de l'A31, la vraie autoroute du soleil pour les milliers de Néerlandais qui mettent chaque année le cap vers la Méditerranée. «» , raconte le père de famille au journal luxembourgeois L'Essentiel Problème : au moment de leur départ, les hommes de Frédéric Hantz avaient encore un mince espoir de se maintenir et de leur offrir un dernier match palpitant face à Bordeaux. Raté, puisque la rencontre qui les attend ce samedi ne changera rien au destin des Messins, déjà relégués.Unau sens propre et à la sauce lorraine.