Moussa Sissoko, un an de perdu

Il y a un an, à la sortie d'un Euro de haute volée, Moussa Sissoko devait quitter Newcastle pour un top club européen. Il a finalement signé à Tottenham dans le money time du mercato pour y devenir remplaçant de luxe et perdre une partie de son crédit en Bleu. Une année ratée qu'il ne peut reproduire, sous peine de regarder la Coupe du monde 2018 à la télé.

Une place pour le Mondial 2018 à préserver

La relance à... Tottenham ?

Par Nicolas Jucha

Fort d'un Euro 2016 exceptionnel, Moussa Sissoko avait été l'une des attractions du mercato d'été. Tellement coté qu'un transfert au Real Madrid aurait même été dans les tuyaux pour le joueur formé à Toulouse. Mais c'est finalement à Tottenham - plutôt qu'à Everton où il semblait sur le point d'atterrir - que Moussa Sissoko a posé ses valises à la toute fin du dernier jour d'août. Sur le papier, le deal avait tout d'une opération win/win. D'un côté, less'offraient un milieu de terrain polyvalent, puissant et expérimenté, de l'autre, l'international français s'épargnait une saison en Championship avec Newcastle pour participer à la Ligue des champions et à la lutte pour le titre avec les Londoniens. Sauf que rien n'a vraiment marché comme prévu pour Sissoko. Dès novembre, il a ainsi vécu un derby contre Chelsea depuis son canapé, avant de se faire tailler publiquement par son coach : «» Résultat des courses, le Français a vécu une saison frustrante avec seulement huit titularisations en Premier League pour vingt-cinq apparitions, et pas bien mieux en Ligue des champions (une titularisation, quatre apparitions au total). Le tout avec des statistiques faméliques - deux passes décisives, zéro but - et un impact quasiment nul dans la saison de Tottenham.Douze mois suffisamment mauvais pour que l'intéressé perde son totem d'immunité en Bleu avec zéro temps de jeu entre le France-Suède de novembre et le match retour de juin. Une défaite de fin de saison autour de laquelle sa titularisation à la place d'Ousmane Dembélé - censée sécuriser le bloc équipe - a valu à Didier Deschamps une volée de critiques. La confirmation d'un crédit chèrement gagné à l'Euro et désormais totalement épuisé… Moussa Sissoko a quitté Newcastle pour Tottenham afin de ne pas perdre son statut de gars sûr de la Dèche en Bleu. Force est de constater que ses chances de partir en Russie en juin ne tiennent désormais qu'à un fil. À bientôt 28 ans, l'ancienarrive dans ce qui doit être la meilleure période de sa carrière et ne peut pas se permettre une seconde saison sur le banc. Car Ousmane Dembélé, son principal concurrent à droite, a impressionné toute la saison avec le Borussia Dortmund et pourrait prendre une nouvelle dimension à Barcelone.Mais pour Sissoko, la porte de sortie n'est pas évidente : recruté pour 35 millions d'euros il y a un an, il est aujourd'hui prisonnier de sa valeur marchande. Longtemps intéressé, Marseille semble avoir renoncé, quand Everton a été échaudé par le rendez-vous manqué d'août 2016 et que West Bromwich n'a toujours pas bougé malgré un intérêt supposé. La piste la plus solide à deux semaines de la fin du marché mène en Turquie, et plus précisément à Trabzonspor. Pas forcément idéal pour se mettre en valeur avant une Coupe du monde. Pour l'heure, la formation turque n'arrive pas à s'entendre avec les, qui veulent un transfert sec quand leurs homologues ne proposent qu'un prêt. Coincé à Londres, où son coéquipier Hugo Lloris a indiqué le voir rester cette saison, Moussa Sissoko n'a cependant pas dit son dernier mot. Ecarté de la tournée américaine de son équipe pour une obscure histoire de surplus d'oxygène dans les muscles, le milieu international a été titularisé à Wembley pour le dernier match amical de Tottenham face à la Juventus. Plus d'une heure de temps de jeu concrétisée par une frappe sur le poteau et une solide performance qui pourraient avoir radouci le jugement de Pochettino sur son joueur. Et avec la blessure du latéral droit, Kieran Trippier , il se dit que Sissoko pourrait être une option de dépannage et débuter dès ce week-end contre Newcastle. Nouveau poste pour une nouvelle vie ?