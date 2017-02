Moussa Sissoko déjà sur le départ ?

0

La Mouss' ne prend pas à Tottenham Le Français Moussa Sissoko , arrivé chez lescet été, peine à faire son trou dans l'équipe. Pourtant transfert record du club, il n'a été titularisé que six fois en Premier League par Mauricio Pochettino , et est entré dix fois en cours de match. C'est peu pour un joueur de son calibre, arrivé pour environ trente millions de livres en début de saison.Selon le, l' AC Milan ne serait pas indifférent et ferait partie des prétendants qui pourraient convaincre Moussa Sissoko de quitter la capitale britannique dès cet été. En plus de Sissoko, Tottenham pourrait également voir partir Nabil Bentaleb , qui fait bonne impression à Schalke, où il a été prêté. Leaffirme que lesespèrent toucher seize millions du club de la Ruhr.Moussa, trois petits tours et puis s'en va ?