Moussa Dembélé a une touche à la Juve

L'agent de Moussa Dembélé est à Monaco aujourd'hui où il a rendez-vous avec des représentants de la Juve. 🍀⚪️⚫️ @CelticFr @Juve_France — Sara Menai (@SaraMenai) 2 mai 2017

Ne pas rester sur les acquis.La Juve a beau rouler vers un sixième titre national et toujours prétendre à la Ligue des Champions, elle compte bien assurer la suite. C'est pour ça que lesprennent de l'avance sur le dossier Moussa Dembélé. Sachant que le buteur des Celtics risque d'être courtisé de tous les côtés à l'ouverture du mercato, les dirigeants turinois et les représentants de l'espoir français seraient déjà en contact avancés selonÀ vingt ans, avec 32 buts en 49 matchs en une saison en Écosse, le gamin de Pontoise est aussi dans le viseur des gros clubs anglais ( Chelsea Liverpool et United) et du Borussia Dortmund Il n'y plus qu'à patienter pour voir Moussa nous mène.