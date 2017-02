Moussa Dembélé a le niveau pour l'équipe de France selon son coach

42

AL

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Être français et s'appeler Dembélé, ça porte bonheur ces derniers temps.À côté d'Ousmane qui s'amuse avec les défenses allemandes à Dortmund , Moussa fait mousser les filets d'Écosse. Avec 26 pions en 40 rencontres, dont cinq contre les Rangers et deux triplés lors de ses deux dernières sorties, l'ancien du PSG réalise une saison de dingue, pour le plus grand plaisir de son coach, Brendan Rogers.Interrogé en conférence de presse, l'ancien coach de Liverpool a déclaré sa flamme à son attaquant : «» , a-t-il déclaré ce week-end après les trois nouvelles pralines de son poulain.Pour l'instant, Dembélé n'a joué qu'avec les U21 de l'équipe de France , mais il se place comme un candidat pour les prochaines sélections, histoire de compliquer un peu plus la tâche de Didier Deschamps concernant les choix offensifs.Sinon, il va comment Garra Dembélé ?