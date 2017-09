Mourinho : « Tous nos attaquants méritent de débuter »

JE

L'entraîneur desa le choix. Trop de choix ? D'Anthony Martial à Romelu Lukaku en passant par Juan Mata ou le revenant Zlatan, José Mourinho a de quoi se satisfaire du secteur offensif mancunien.Les hommes du lusitanien sont plus que jamais en forme. Ils ont remporté quatre de leurs cinq premiers matchs de Championnat et ont inscrit pas moins de seize buts : cinq pour Lukaku, trois pour Martial bien qu'il n'ait été titularisé qu'à une seule reprise. Marcus Rashford (deux buts et une passe décisive) et Henrik Mkhitaryan (un but et cinq passes décisives) sont tout autant impressionnant.De quoi faire hésiter Mourinho : «(une victoire 4-1 face à Burton en Coupe de la Ligue,), les joueurs offensifs, Martial, Marcus Rashford, Mata, Jesse Lingard … Qui mérite d'être sur le banc ? Personne. Personne ne mérite d'être remplaçant. Mais ils sont quatre et il y a aussi Lukaku et Mkhitaryan. Je ne peux pas jouer à six devant. »Réputé, peut-être à tord, pour le jeu défensif pratiqué par ses équipes. José Mourinho déroule cette saison. Verrons-nous son Manchester jouer en 0-4-6 ? Affaire à suivre...