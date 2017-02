Mourinho supporte le Burkina Faso

0

MR

Parmi les Étalons du Burkina Faso , il y a un poulain. Celui de José Mourinho Le Portugais a passé un coup de fil à son compatriote et sélectionneur burkinabé Paulo Duarte , pour lui témoigner tout son soutien à quelques heures d'affronter l'Égypte en demi-finale de la CAN. Lene pourra pas être devant son poste de télévision pour encourager son protégé, car Manchester United disputera dans le même temps un match de championnat face à Hull City . Mais son attention a touché l'ancien entraîneur du Mans.» , s'est confié mardi devant la presse Duarte, qui a été dirigé par Mourinho entre 2001 et 2002 lorsqu'il était encore joueur de l'UD Leiria. «André Villas-Boas attend de voir si son téléphone va aussi vibrer avant le match de son Shanghai SIPG contre le Sukhothai FC en Ligue des champions asiatique.