Mourinho ne retiendra pas Schneiderlin

1

SO

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Schneiderlin peut déjà commencer à faire ses valises.Arrivé lors de l'été 2015 à Manchester United en provenance de Southampton contre un chèque de trente-trois millions d'euros, Morgan Schneiderlin avait réalisé une première saison encourageante avec lessur le plan individuel. Problème pour le milieu français de vingt-sept ans, l'arrivée de José Mourinho sur le banc mancunien, conjuguée à celle de son compatriote et concurrent direct Paul Pogba. Résultat, Schneiderlin n'a disputé que onze petites minutes de jeu en championnat cette saison.Désireux de quitter Manchester au plus vite, l'ancien Strasbourgeois a reçu le feu vert de José Mourinho en conférence de presse : «"impossible""Tu ne vas nulle part." »Selon ESPN, West Bromwich aurait déjà formulé une offre de vingt et un millions d'euros. Ce qui en ferait le joueur le plus cher de l'histoire du club devant Rondón, Ideye Brown et Stéphane Sessègnon.