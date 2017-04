Mourinho ne retiendra pas De Gea

0

Cette fois, promis, pas d'embrouille de fax à quelques secondes de la fin du mercato.Ce pourrait bien être la bonne pour David De Gea . Certes, le portier de Manchester United ne manifeste pas forcément de velléités de départ, mais on l'imagine mal refuser un transfert au Real Madrid . Dans ce dossier qui dure depuis deux ans et ce fameux transfert raté à la seconde près, les Madrilènes reviennent petit à petit à la charge. Ils savent que Manchester est disposé à vendre.Selon, l'entraîneur portugais José Mourinho , lui non plus, ne s'opposera pas au départ de son gardien. Le quotidien espagnol affirme que les'est entretenu personnellement avec De Gea, tout comme avec Herrera et Ibrahimovic, leur expliquant qu'il ne les forcerait pas à rester s'ils voulaient partir. Cela ne veut évidemment pas dire que United va brader ses joueurs, c'est même tout l'inverse :évoquait ce lundi un montant de 71 millions d'euros, somme énorme pour un gardien.Un facteur qui pourrait toutefois avoir son importance dans la transaction : le Real devrait négocier avec De Gea au niveau de son salaire. Le portier gagne touche actuellement 12 millions d'euros par an. Une somme que la direction madrilène voudrait revoir à la baisse.