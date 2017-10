Mourinho ne ferme pas la porte au PSG

AG

Le Mou est prêt à relever de nouveaux challenges.Dans un entretien accordé àet diffusé ce dimanche, l'entraîneur de Manchester United José Mourinho , a répondu (en français s'il vous plaît) aux questions sur son avenir. Interrogé sur une possible arrivée au PSG qu'il avait refusée deux fois par le passé, lene dit pas non : «» Et se dit même «» .Le coach de 54 ans a l'air emballé par le leader de la Ligue 1 cette saison et révèle que son fils préfère aller au Parc des Princes plutôt qu'à Old Trafford : « José Mourinho face à Pep Génésio ?