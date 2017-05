Mourinho, le maître des finales

Grâce à sa victoire en finale de Ligue Europe face à l'Ajax Amsterdam, José Mourinho en est à quatre finales européennes remportées (deux C1, deux C3). En quatre tentatives.

Au diable le spectacle

Par Steven Oliveira

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

21 mai 2003. Séville. Finale de Coupe de l’UEFA entre le FC Porto et le Celtic . Alors que les Portugais mènent deux buts à un, Henrik Larsson égalise pour les Écossais d’un coup de casque sur corner. L’attaquant suédois ne le sait pas encore, mais son doublé ne fera que repousser l’échéance, puisque le FC Porto finira par soulever le trophée après une réalisation de Derlei en prolongation. L’ancien du Barça ne le sait pas non plus, mais plus aucun joueur après lui n’arrivera à marquer un but à une équipe coachée par José Mourinho lors d’une finale européenne. Pour sa première saison complète sur un banc, le technicien portugais commence alors par une victoire en Coupe de l’UEFA. Le début d’une belle série européenne qui verra José Mourinho remporter la finale de Ligue des champions la saison suivante, toujours avec le FC Porto , face à l’AS Monaco (3-0). S’en suivra une nouvelle C1 avec l’ Inter en 2010 face au Bayern (2-0), puis cette C3 avec Manchester United face à l’ Ajax Amsterdam (2-0).Le point commun de ces quatre finales européennes disputées par José Mourinho ? La victoire. Et les buts. Dix réalisations en quatre petites rencontres (deux buts encaissés), soit une moyenne de 2,5 buts par match. Un chiffre qui permet à José Mourinho de contrer les critiques de ses opposants qui ciblent le style défensif du technicien portugais. Des critiques dont José le pragmatique n’a que faire. Il préfère courir comme un dératé sur la pelouse, le doigt levé vers le ciel, pour célébrer sa nouvelle victoire en finale. Certes, cette finale de Ligue Europa était difficile à regarder, tant Manchester United a refusé le jeu et profité de son réalisme offensif pour faire la différence. Loin, bien loin du spectacle proposé par le FC Séville ces dernières années en finale de Ligue Europa.Mais, finalement, qui peut en vouloir à José Mourinho de faire jouer son équipe ainsi ? Sûrement pas les supporters de Manchester United qui attendaient un sacre européen depuis 2008 et la victoire en Ligue des champions aux tirs au but face à Chelsea . Alors que certains téléspectateurs préféraient zapper surplutôt que de s’infliger cette purge, les supporters de Man U , eux, scandaient le nom duqui, mine de rien, leur ramène un troisième trophée cette saison, après la Community Shield et la Coupe de la Ligue Anglaise. Parce que oui, si José Mourinho est invaincu en finale européenne, il sait aussi aborder comme il faut les finales nationales avec huit victoires en dix tentatives. Seuls José Antonio Camacho Benfica ) et Diego Simeone Atlético de Madrid) peuvent se targuer d’avoir battu le Mou lors d’une finale de coupe. Comme le dit le dicton : «» . Et ça, José le comprend dans toutes les langues.