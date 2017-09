Mourinho fait le malin au Times

HL

Du Mourinho dans le texte. L’entraîneur des Red Devils avait déjà affirmé vouloir un mercato plus court , il doit finalement être satisfait que le feuilleton Neymar ait traîné en longueur. En se confiant au, Mourinho déclare que Lukaku aurait été acheté le double dans les derniers instants du mercato., affirme le technicien portugais.» , analyse ensuite le vainqueur des C1 2004 et 2010.Réputé pour ne rester que quelques saisons dans chacun de ses anciens clubs, et alors qu’il lui reste encore deux ans de contrat, len’a pas échappé à la sempiternelle question de sa prolongation de contrat et de sa vision jugée trop court-termiste. Le Mou s’en défend dans son style. «Prends-en de la graine, Arsène.