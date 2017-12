Mourinho et le calendrier de l'injustice

MR

Plus que deux chocolats dans le calendrier de l'Avent. Et Mourinho est encore tombé sur celui à la liqueur de cerise.Le coach de Manchester United s'est plaint de l'enchaînement de quatre matchs qui attend son équipe en dix jours, avant de se rendre sur la pelouse de Leicester ce samedi. «» À titre de comparaison, le voisin City et Tottenham auront quatre matchs en onze jours, Chelsea en douze et le chouchou Arsenal en treize.Les crises de jalousie sous le sapin, un classique. Et dans la famille Premier League, voir José bouder est tout sauf une surprise.