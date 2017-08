Mourinho et Allegri favorables à un mercato plus court

À bas le football business !Les grands coachs font front contre le dégoûtant marché des transferts et en ont ras la casquette des transactions de dernière minute. José Mourinho et Massimiliano Allegri se sont dit favorables à la proposition des clubs anglais de raccourcir la période du mercato . «» , a expliqué l'entraîneur de la Juventus en conférence de presse.De son côté, son homologue de Manchester United souhaite lui aussi que les clubs ne puissent plus acheter de joueurs à partir de moment où le championnat reprend. «» , a-t-il précisé en conférence de presse également.Visiblement, José ne digère toujours pas les 80 patates placés sur Anthony Martial le dernier jour du mercato 2015.