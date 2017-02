Mourinho déroule le tapis rouge à Chelsea

0

MR

Le partage des gains selon José Mourinho Après avoir appris qu'il retrouvera son ancien club de Chelsea à la mi-mars à Stamford Bridge en quarts de finale de la FA Cup, le manager de Manchester United a conscience que lesseront très concernés par l'objectif de mettre la main sur cette compétition. «» , lâche un Mourinho presque défaitiste en conférence de presse. Sachant que Chelsea dispose d'une avance confortable en championnat, avec huit points de plus sur son premier poursuivant Manchester City , et ne dispute pas de coupe européenne, son calcul n'est pas forcément erroné.Sans pour autant abdiquer avant l'heure, le Portugais estime que ManU a lui d'autres cartes à jouer dans d'autres compétitions. «(dimanche contre Southampton , ndlr)» , compte le Special One avant d'y ajouter la course aux places européennes en championnat. «» , conclut-il, alors que son équipe est sixième, à deux points d' Arsenal Bon, on le joue alors ce match ou pas ?