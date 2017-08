Mourinho confirme que Zlatan pourrait rempiler à Manchester

AH

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Sacré champion dans tous les clubs où il est passé, Zlatan compte bien l'être avec United.Libre de tout contrat après une bonne saison à Old Trafford (28 buts toutes compétitions confondues), le buteur de 35 ans soigne actuellement sa grave blessure du genou... à Manchester United . Plus qu'un lieu de thérapie, le Suédois pourrait finalement bien rempiler à Manchester United à en croire José Mourinho Même si le technicien portugais compte maintenant un autre attaquant de poids, Romelu Lukaku , il a clairement laissé la porte grande ouverte pour un retour de Zlatan après sa guérison. Interrogé sur le sujet en conférence de presse, Mourinho a d'abord été évasif : «Relancé sur les envies de Zlatan de continuer à United, lea été un peu plus explicite : «» Histoire de réparer cette anomalie dans le palmarès d'Ibra.La MLS attendra encore un an.