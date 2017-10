Mourinho avait prévu la boulette du gardien de Benfica

73

[ VIDEO BUT] Ligue des championsLa grosse boulette du gardien qui profite à Rashford sur coup franc !https://t.co/0Rr5C6rhGa#SLBMUFC — beIN Sports (@beinsports_FR) 18 octobre 2017

Un coup d'avance pour leMercredi soir, Manchester United a su être opportuniste face à Benfica (1-0) en inscrivant l'unique but de la rencontre sur une bourde du gardien lisboète. En effet, Mile Svilar , trop avancé sur un coup franc excentré de Marcus Rashford , s'est fait surprendre en rentrant dans le but avec le ballon. À 18 ans, il était le plus jeune portier à commencer un match dans l'histoire de la Ligue des champions, ce qui peut expliquer sa boulette. Mais Mourinho, lui, avait tout prévu, bien sûr., a déclaré le coach desJosé le devin.