Mounir Obbadi à Nice pour oublier Lille

La qualification du Maroc en quarts de finale de la CAN en poche, Mounir Obbadi a également réglé les affaires domestiques.Le milieu de terrain de trente-trois ans est libéré de ses six derniers mois de contrat qui le liaient à Lille pour s'engager jusqu'à la fin de saison à l'OGC Nice, où il apportera son expérience au jeune entrejeu azuréen. Le LOSC a facilité son départ puisque le joueur et sa famille ont très mal vécu le cambriolage dont ils ont été victimes en septembre dernier. Avant de regagner le Sud, celui qui portait les couleurs monégasques en 2013-2014 a exprimé son «» de quitter le Nord, remerciant «» .Une bonne pioche pour les Niçois.